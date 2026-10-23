ADNH Catering legte Quartalsergebnis vor

ADNH Catering hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

ADNH Catering hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,01 AED je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,020 AED je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat ADNH Catering 466,0 Millionen AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 426,8 Millionen AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at