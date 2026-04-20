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20.04.2026 06:31:29
ADNH Catering: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
ADNH Catering hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,01 AED gegenüber 0,020 AED je Aktie im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal hat ADNH Catering mit einem Umsatz von insgesamt 464,4 Millionen AED abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 410,1 Millionen AED erwirtschaftet worden waren, um 13,24 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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