ADNOC Drilling Company PJSC Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ADNOC Drilling Company PJSC Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 AED vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ADNOC Drilling Company PJSC Registered ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,080 AED in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ADNOC Drilling Company PJSC Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,51 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel waren 4,30 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,021 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,20 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at