ADNOC Drilling Company PJSC Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ADNOC Drilling Company PJSC Registered lud am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Mit einem EPS von 0,08 AED lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ADNOC Drilling Company PJSC Registered mit 0,080 AED je Aktie genauso viel verdiente.

Im abgelaufenen Quartal hat ADNOC Drilling Company PJSC Registered 4,63 Milliarden AED umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,77 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,022 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,21 Milliarden USD ausgegangen.

Redaktion finanzen.at