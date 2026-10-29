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29.10.2026 06:31:29
ADNOC Drilling Company PJSC Registered: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
ADNOC Drilling Company PJSC Registered hat am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde mit 0,08 AED ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,080 AED, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Auf der Umsatzseite hat ADNOC Drilling Company PJSC Registered im vergangenen Quartal 4,58 Milliarden AED verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ADNOC Drilling Company PJSC Registered 4,63 Milliarden AED umsetzen können.
Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Quartal lagen bei einem Gewinn von 0,022 USD je Aktie. Beim Umsatz hatten die Experten mit 1,25 Milliarden USD gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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