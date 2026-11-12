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12.11.2026 06:31:28
ADNOC Gas gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ADNOC Gas hat am 10.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Mit einem EPS von 0,06 AED lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ADNOC Gas mit 0,060 AED je Aktie genauso viel verdiente.
Umsatzseitig standen 16,10 Milliarden AED in den Büchern – ein Minus von 9,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ADNOC Gas 17,84 Milliarden AED erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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