ADNOC Gas legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ADNOC Gas lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,05 AED, nach 0,060 AED im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,61 Prozent zurück. Hier wurden 14,82 Milliarden AED gegenüber 17,15 Milliarden AED im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at