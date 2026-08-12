ADNOC Gas präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ADNOC Gas lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,03 AED, nach 0,070 AED im Vorjahresvergleich.

ADNOC Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,43 Milliarden AED abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,11 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,009 USD gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 3,27 Milliarden USD gesehen.

Redaktion finanzen.at