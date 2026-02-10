ADNOC Gas präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ADNOC Gas hat am 09.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 AED beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 AED je Aktie in den Büchern standen.

ADNOC Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,14 Milliarden AED abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,52 Milliarden AED erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,014 USD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 5,27 Milliarden USD ausgegangen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,250 AED, nach 0,240 AED im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahr hat ADNOC Gas im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 2,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 67,98 Milliarden AED. Im Vorjahr waren 70,02 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,068 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 19,81 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at