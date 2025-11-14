ADNOC Logistics Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ADNOC Logistics Services hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 AED. Im Vorjahresviertel hatte ADNOC Logistics Services 0,070 AED je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,32 Prozent auf 4,65 Milliarden AED. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,41 Milliarden AED erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at