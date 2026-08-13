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13.08.2026 06:31:29
ADNOC Logistics Services legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ADNOC Logistics Services hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 0,44 AED je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ADNOC Logistics Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 AED in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 9,49 Milliarden AED in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,62 Milliarden AED umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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