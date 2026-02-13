ADNOC Logistics Services verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADNOC Logistics Services stellte am 11.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,11 AED beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ADNOC Logistics Services im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,82 Milliarden AED. Im Vorjahresviertel waren 3,24 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,400 AED für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,370 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 41,33 Prozent auf 18,42 Milliarden AED aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 13,04 Milliarden AED in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at