ADO-Properties-Tochter Adler Real Estate erhöht Eigenkapital - Adler-Aktie nachbörslich belastet

Die Gesellschaft habe beschlossen, das genehmigte Kapital in Höhe von 35,1 Millionen Euro auszuüben und das Grundkapital auf rund 106,2 Millionen Euro zu erhöhen, wie die Tochter des SDAX -Unternehmens ADO Properties am Freitag in Berlin mitteilte.

Außerdem sei beschlossen worden, sämtliche eigene Aktien der Gesellschaft, die circa 2,2 Prozent des Grundkapitals entsprächen, zum Preis von 13,62 Euro je Aktie an die Adler Group S.A. - die frühere ADO Properties S.A - zu übertragen. Im Gegenzug habe die Adler Group einen Teilbetrag ihrer Forderung aus einem Gesellschafterdarlehen in Höhe von rund 500 Millionen Euro in Adler eingebracht, hieß es. Adler Real Estate hatte die Kapitalerhöhung schon vor einigen Wochen angekündigt, um Verbindlichkeiten gegenüber dem Mutterkonzern ADO Properties mit Aktien begleichen zu können. ADO als Mehrheitsgesellschafterin sollte allein für die neu auszugebenden Aktien zeichnungsberechtigt sein.

Auf der Handelsplattform Tradegate lag die Adler Real Estate-Aktie nach den Nachrichten zeitweise 1,17 Prozent im Minus bei 13,54 Euro.

BERLIN (dpa-AFX)