Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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14.11.2026 10:00:00
Adobe, VSCO und Hyänen - die Fotonews der Woche 46/2026
Adobe zeigt die KI-Zukunft, VSCO verspricht Datenschutz, südkoreanische Fotografen fordern Ermittlungen und Netflix würdigt Avedon.
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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04.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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28.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Adobe-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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27.10.26
|Börse New York in Grün: So steht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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27.10.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.at)
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26.10.26
|Zuversicht in New York: Das macht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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26.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich fester (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
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|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Adobe Inc.
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Börse aktuell - Live TickerATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.