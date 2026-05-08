Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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08.05.2026 17:00:00
Adobe Acrobat: PDF-Dokumente mit KI-Agenten bearbeiten und teilen
Der Productivity Agent soll PDF-Dokumente in Adobe Acrobat per Spracheingabe bearbeiten können. „PDF Spaces“ sollen Dokumentensammlungen per KI bereitstellen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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