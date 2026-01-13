Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|Mehr Wettbewerb
|
13.01.2026 22:06:39
Adobe-Aktie fällt tief: Apple konkurriert mit Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps
Den Preis für das Studio-Bündel setzte Apple auf 12,99 Euro im Monat beziehungsweise 129 Euro im Jahr fest - und damit deutlich unter dem Niveau von Adobe. Darüber hinaus gibt es zusätzliche Funktionen für Apples kostenlose Büroprogramme wie die Textverarbeitungs-Software Pages.
Adobe-Aktie sinkt
Adobe-Aktien fielen am Dienstag im NASDAQ-Handel letztlich um 5,41 Prozent auf 309,93 US-Dollar, während Apple-Papiere um 0,31 Prozent auf 261,05 US-Dollar zulegen konnten. Adobe-Anleger haben ohnehin seit geraumer Zeit einen schweren Stand, weil sie starke Konkurrenz unter anderem von KI-gestützter Software für Adobes Software fürchten. Derzeit sind Adobe-Aktien mit 317 Dollar nur noch rund halb so viel wert wie zwei Jahre zuvor.
Mit dem Vorstoß macht Apple einen neuen Anlauf, von der breiten Nutzung der Geräte des Konzerns in der Kreativ-Industrie von iPhones über iPad-Tablets bis hin zu Mac-Computern mit einem größeren Software-Geschäft zu profitieren.
CUPERTINO (dpa-AFX)
