Adobe-Aktie im Plus: EU-Kommission stellt Figma-Übernahme durch Adobe auf den Prüfstand

"Insbesondere droht die Transaktion den Wettbewerb auf dem Markt für interaktives Produktdesign und Whiteboarding-Software erheblich zu beeinträchtigen", so die Europäische Kommission in ihrer Mitteilung. "Die Kommission kam außerdem zu dem Schluss, dass sie am besten in der Lage ist, die potenziellen grenzüberschreitenden Auswirkungen der Transaktion zu untersuchen." Adobe hatte die Übernahme von Figma bereits im September angekündigt. "Wir befinden uns in konstruktiven und kooperativen Gesprächen mit den Regulierungsbehörden in den USA, Großbritannien und der EU", sagte ein Adobe-Sprecher am Mittwoch. "Wir gehen weiterhin davon aus, dass wir die Transaktion im Jahr 2023 abschließen werden, was im Einklang mit der zuvor genannten Prognose steht."Im NASDAQ-Handel steigt die Adobe-Aktie zeitweise 0,3 Prozent auf 379,03 US-Dollar.

Von Emily Bary

BRÜSSEL (Dow Jones)