Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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12.06.2026 18:24:00
Adobe-Aktie im Sinkflug: CFO verlässt das Unternehmen
Adobe meldet Rekordumsatz und erhöht Jahresprognose. Dennoch fällt die Aktie, und der Finanzchef verlässt das Unternehmen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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