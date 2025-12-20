Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
20.12.2025 14:00:00
Adobe and these 9 fellow tech stocks are rarely this cheap. Are they great deals or value traps?
The AI threat has led storied software stocks like Salesforce and Adobe to trade near their cheapest levels in years. Analysts are divided on which names will re-emerge as winners.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
