Adobe CEO Shantanu Narayen Sells $31.3 Million Stock

Shantanu Narayen, Chair and CEO of Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE), sold ~125,000 shares of common stock on Sept. 16, 2026, and Sept. 17, 2026, for a total transaction value of $31.3 million, according to the SEC Form 4 filing.

Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($250.76); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($252.67).

Adobe Inc. maintains a substantial position in the global software market with a market capitalization of $99.3 billion and TTM revenues of $26.0 billion, demonstrating significant scale and financial strength. The company's strategic focus on cloud-based solutions and digital transformation initiatives positions it to capitalize on secular trends in content creation, digital marketing, and enterprise digital experience management. Adobe's competitive advantages are anchored in its integrated product suites, extensive customer relationships, and a recurring revenue model that provides predictable cash flows and operational leverage.

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