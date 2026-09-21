Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
21.09.2026 23:00:01
Adobe CEO Shantanu Narayen Sells $31.3 Million Stock
Shantanu Narayen, Chair and CEO of Adobe Inc.(NASDAQ:ADBE), sold ~125,000 shares of common stock on Sept. 16, 2026, and Sept. 17, 2026, for a total transaction value of $31.3 million, according to the SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($250.76); post-transaction value based on Sept. 17, 2026, market close ($252.67).
Adobe Inc. maintains a substantial position in the global software market with a market capitalization of $99.3 billion and TTM revenues of $26.0 billion, demonstrating significant scale and financial strength. The company's strategic focus on cloud-based solutions and digital transformation initiatives positions it to capitalize on secular trends in content creation, digital marketing, and enterprise digital experience management. Adobe's competitive advantages are anchored in its integrated product suites, extensive customer relationships, and a recurring revenue model that provides predictable cash flows and operational leverage.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
16.09.26
|Aufschläge in New York: So performt der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
|
16.09.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
16.09.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
16.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Aufwind (finanzen.at)
|
11.09.26
|Adobe-Aktie klettert ins Plus: Software-Riese wird bei Umsatzprognose zurückhaltender (dpa-AFX)
|
11.09.26
|ROUNDUP 2: Softwarehersteller Adobe gibt vorsichtigen Umsatzausblick (dpa-AFX)
|
11.09.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Adobe und Oracle schwanken - Fazit für SAP nicht eindeutig (dpa-AFX)
|
11.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|216,75
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise gehen weiter zurück: ATX beendet Handel fester -- DAX geht erholt in den Feierabend -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen - Feiertagspause in Japan
Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.