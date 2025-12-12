Adobe hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Adobe hat am 10.12.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.11.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,45 USD. Im Vorjahresviertel hatte Adobe 3,79 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,19 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,61 Milliarden USD in den Büchern standen.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,70 USD. Im Vorjahr waren 12,36 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Adobe 23,77 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 21,53 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at