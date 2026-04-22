Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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22.04.2026 11:19:00
Adobe is betting a quarter of its value against the so-called SaaSpocalypse
The PhotoShop maker says AI can complement and not destroy the businessWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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