Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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11.09.2026 17:43:59
Adobe Just Reported Earnings. Here's What Investors Need to Know.
The stock market's "show-me" mentality for artificial intelligence stocks -- rewarding companies with tangible results and punishing those that are heavy on expectation and promise -- claimed another victim Thursday.
Adobe (NASDAQ:ADBE) reported earnings after the close on Sept. 10, emphasizing user acquisition over its paid products. On top of that, fourth-quarter guidance fell short of analysts' expectations, sending the stock down nearly 5% in after-hours trading.
Adobe has managed to recover its losses on Friday morning and pull even. But investors are signaling their skepticism for Adobe stock even though it's showing strong growth in its AI products.
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|Adobe Inc.
|219,85
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