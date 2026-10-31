KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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31.10.2026 06:30:00
Adobe-Konkurrenz? Das taugt KI-Klon PhotoCraft | c't uplink
Das Projekt ArtCraft entstand per Vibe-Coding und ahmt Photoshop, PowerPoint & Co. nach. Im c’t uplink diskutieren wir, was KI-Kopien können – und was nicht.
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