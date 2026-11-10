PRO HOLDINGS Aktie
WKN DE: A42NQQ / ISIN: JP3833900008
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10.11.2026 16:19:00
Adobe Max: KI-Agenten sollen Photoshop, Premiere Pro und Co. steuern
Adobe-CEO Shantanu Narayen auf der Adobe max 2026" />
Mehr KI für die Creative Cloud: Ein KI-Agent übernimmt in Adobe Firefly künftig komplexe Aufgaben. Per MCP soll KI von Dritten Photoshop-Dokumente bearbeiten.
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