Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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09.06.2026 22:21:00

Adobe needs a new CEO to make bold AI moves, and its choice could be revealed on Thursday

Given all the doubts around Adobe, it’s perhaps surprising that the company will likely go with an internal candidate to replace outgoing CEO Shantanu Narayen.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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