Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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27.07.2026 19:20:01
Adobe President Wadhwani Sells 1,498 Shares for Tax Withholding
David Wadhwani, President, C&P at Adobe Inc. (NASDAQ:ADBE), disposed of 1,498.0 shares of common stock on July 15, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($224.56); post-transaction value based on July 15, 2026 market close ($224.56).Adobe Inc. is a globally recognized software provider with a market capitalization of $93.5 billion and TTM revenue of $25.2 billion, positioning it as a market leader in digital content creation and experience management. The company's diversified business model, anchored in subscription-based cloud services, generates substantial profitability with TTM net income of $7.2 billion, reflecting strong operational efficiency and pricing power. Adobe maintains competitive advantages through its integrated product ecosystem, extensive customer relationships, and continuous innovation in artificial intelligence and digital transformation solutions.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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24.07.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 notiert im Minus (finanzen.at)
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24.07.26
|NASDAQ 100 aktuell: So steht der NASDAQ 100 aktuell (finanzen.at)
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24.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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22.07.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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21.07.26
|Freundlicher Handel: Anleger lassen NASDAQ 100 nachmittags steigen (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|209,05
|5,74%
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