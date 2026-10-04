Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
|
04.10.2026 12:23:01
Adobe Still Has $24.5 Billion Left for Buybacks. That's About a Quarter of the Company.
Shares of Adobe (NASDAQ:ADBE) have had a tough 2026. The stock ended last year at about $350 and trades near $240 as I write, down about 31%.
The software company has kept buying its own shares on the way down. In April, its board approved a new $25 billion stock buyback authorization, meant partly to "reduce share count over time." It runs through April 30, 2030.
And as Adobe's fiscal third quarter of 2026 ended Aug. 28, $24.55 billion of it was still unused.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Adobe Inc.
|
30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
|
30.09.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Adobe-Aktie: So viel hätte eine Investition in Adobe von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
30.09.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
23.09.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
22.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Zuschläge (finanzen.at)
|
22.09.26
|NASDAQ 100 aktuell: Am Nachmittag Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
22.09.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|210,80
|-1,70%