Adobe Aktie

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WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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04.10.2026 12:23:01

Adobe Still Has $24.5 Billion Left for Buybacks. That's About a Quarter of the Company.

Shares of Adobe (NASDAQ:ADBE) have had a tough 2026. The stock ended last year at about $350 and trades near $240 as I write, down about 31%.

The software company has kept buying its own shares on the way down. In April, its board approved a new $25 billion stock buyback authorization, meant partly to "reduce share count over time." It runs through April 30, 2030.

And as Adobe's fiscal third quarter of 2026 ended Aug. 28, $24.55 billion of it was still unused.

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