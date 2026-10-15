Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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15.10.2026 19:17:06
Adobe Stock Gains Ground Thursday: What's Happening?
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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15.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
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14.10.26
|„Sell“ bestätigt: Goldman sieht fünf Mammutaufgaben für den neuen Adobe-Chef (finanzen.at)
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14.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
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08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte ein Adobe-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
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30.09.26
|Börse New York: NASDAQ 100 steigt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Adobe Inc.
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Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich vor dem Wochenende deutlich höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.