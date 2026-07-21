Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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21.07.2026 12:58:00

Adobe stock has been crushed by AI fears. Now Morgan Stanley has cut its rating to underweight.

Morgan Stanley cut its price target for Adobe by more than a third, citing multiple transitions and the potential for increased competition from artificial-intelligence alternatives.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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