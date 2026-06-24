Strategy Aktie
WKN: 722713 / ISIN: US5949724083
|
24.06.2026 05:07:05
Adobe Stock Investors are Skeptical About the Freemium Strategy
The management team believes this strategy will generate better growth. *Stock prices used were the afternoon prices of June 19, 2026. The video was published on June 21, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
|
23.06.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|Handel in New York: NASDAQ 100-Anleger bekommen schlussendlich kalte Füße (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in New York: NASDAQ Composite fällt zurück (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 sackt am Nachmittag ab (finanzen.at)
|
23.06.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.06.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 mittags (finanzen.at)
|
23.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
23.06.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Strategy (ex MicroStrategy)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|173,28
|-0,12%
|Strategy (ex MicroStrategy)
|92,63
|1,22%