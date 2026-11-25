Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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25.11.2026 09:13:02
Adobe Stock Is About 67% Below Its 2021 Record. Here's What I Think It Will Be Worth in 2030.
When Adobe (NASDAQ:ADBE) stock closed at its record of $688.37 on Nov. 19, 2021, the company was two weeks from ending a fiscal year that saw non-GAAP (adjusted) earnings of $12.48 per share. For this fiscal year, management's target is $24.45 to $24.50 per share.
That would almost double Adobe's per-share earnings from fiscal 2021. The stock, though, traded around $233 at midday on Nov. 24, about two-thirds below that record and off about a third in 2026.
At the record, investors paid around 55 times that fiscal year's adjusted earnings. Today they pay almost 10 times Adobe's adjusted earnings for its past four quarters.
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
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18.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 gibt nach (finanzen.at)
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18.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Adobe von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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17.11.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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16.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 in der Verlustzone (finanzen.at)
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16.11.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
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11.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Adobe-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Adobe von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|Adobe Inc.
|210,15
|-0,57%
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