Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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20.04.2026 15:00:00
Adobe Summit: KI-Agenten für personalisiertes Marketing
Adobe stellt KI-Software für automatisierte, personalisierte Kundenansprache vor: CX Enterprise soll helfen, Kundenerlebnisse über KI-Agenten zu steuern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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