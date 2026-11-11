Adobe Aktie

Adobe ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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11.11.2026 19:30:02

Adobe Systems vs. Snowflake: Which Technology Stock Is a Better Buy for 2027?

Software investors face a choice between mature cash flow and high-octane growth. Deciding whether Adobe Systems Inc. (NASDAQ:ADBE) or Snowflake Inc. (NYSE:SNOW) is the better buy requires looking closely at their financial paths.

Adobe dominates creative software with its suite of design tools, while Snowflake provides a cloud data platform for analytics and AI. Both companies are central to the modern digital economy, but they operate under different business models and at different valuation levels, which affect how they fit into a diversified portfolio.

Adobe operates in the competitive software market, making it a prominent name among tech stocks for investors seeking stable cash flows. The company provides a comprehensive suite of tools for creativity, document management, and digital experiences, serving a broad customer base from individual creators to large enterprises. A recent strategic alliance with The Walt Disney Co. (NYSE:DIS) to co-develop generative AI models through Adobe Firefly illustrates its efforts to integrate artificial intelligence into its core creative offerings.

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Aktien in diesem Artikel

Adobe Inc. 215,70 0,65% Adobe Inc.
Snowflake 270,00 -0,55% Snowflake

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