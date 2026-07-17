Adobe Aktie

Adobe für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012

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17.07.2026 19:28:01

Adobe vs. Autodesk: What Revenue Trends Reveal About These Software Stocks

Adobe (NASDAQ:ADBE) primarily generates revenue by providing software subscriptions for digital media creation, document management, and digital marketing.While undergoing executive transitions with the planned departures of its chief executive officer and chief financial officer, it acquired Semrush and reported 26% net income margin for the quarter ended May 29, 2026.Autodesk (NASDAQ:ADSK) earns its revenue by delivering advanced software for three-dimensional design, engineering, and construction management.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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