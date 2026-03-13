Adobe Aktie
WKN: 871981 / ISIN: US00724F1012
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13.03.2026 21:29:14
Adobe Will Pay $75M in Free Services in DOJ Subscription Cancellation Case Settlement
The 2024 lawsuit alleged that Adobe's confusing and costly cancellation process violated consumer protections.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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Nachrichten zu Adobe Inc.
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ Composite notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
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13.03.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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13.03.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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13.03.26
|NYSE-Handel S&P 500 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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13.03.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 nachmittags in Rot (finanzen.at)
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13.03.26
|Börse New York: NASDAQ Composite notiert mittags im Minus (finanzen.at)
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13.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu Adobe Inc.
|13.03.26
|Adobe Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.09.25
|Adobe Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.12.24
|Adobe Buy
|Deutsche Bank AG
|13.03.26
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|12.12.24
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|Deutsche Bank AG
|12.09.25
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|12.12.24
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|13.03.26
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