ADOCIA (spons ADRs) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

ADOCIA (spons ADRs) ließ sich am 20.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat ADOCIA (spons ADRs) die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

ADOCIA (spons ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,512 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,298 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 68,16 Prozent zurück. Hier wurden 0,6 Millionen USD gegenüber 1,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

ADOCIA (spons ADRs) vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 2,534 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,930 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 80,71 Prozent auf 8,14 Millionen USD. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,57 Millionen USD gelegen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 2,534 USD und einen Umsatz von 1,60 Millionen USD in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at