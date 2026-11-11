Ador Multiproducts gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ador Multiproducts ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ador Multiproducts die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,440 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 4,2 Millionen INR gegenüber 3,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at