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11.11.2026 06:31:29
Ador Multiproducts gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ador Multiproducts ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Ador Multiproducts die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,440 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 4,2 Millionen INR gegenüber 3,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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