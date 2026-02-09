Ador Multiproducts informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Ador Multiproducts äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,36 INR. Im letzten Jahr hatte Ador Multiproducts einen Gewinn von -0,390 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ador Multiproducts in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 87,42 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,8 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 6,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at