Ador Multiproducts präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Ador Multiproducts hat am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,81 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,300 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ador Multiproducts in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,5 Millionen INR im Vergleich zu 3,0 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at