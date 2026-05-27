Ador Multiproducts verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ador Multiproducts hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,76 INR gegenüber -6,320 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 27,59 Prozent auf 4,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,140 INR gegenüber -4,220 INR im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,76 Prozent auf 12,26 Millionen INR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,80 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at