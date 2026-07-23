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23.07.2026 06:31:29
Ador Welding stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ador Welding äußerte sich am 21.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,86 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -2,270 INR erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Ador Welding 3,09 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,52 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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