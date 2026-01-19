Ador Welding vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Ador Welding hat am 16.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 15,35 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,86 INR je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ador Welding in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,17 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,88 Milliarden INR im Vergleich zu 2,74 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at