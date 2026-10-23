Ador Welding: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Ador Welding hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 15,48 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,37 INR erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Ador Welding im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,45 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at