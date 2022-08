ADP: US-Privatsektor halbiert Stellenaufbau im August

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im August nur noch halb so stark wie im Juli gewachsen. Wie der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) auf Basis einer neuen Methodik berichtete, entstanden 132.000 zusätzliche Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 300.000 Jobs vorausgesagt. Für Juli gab ADP einen Zuwachs von 270.000 Stellen an. Das Unternehmen hatte seine Berichterstattung mit den Daten für April unterbrochen, um die Methodik zu verbessern.

"Unsere Daten legen nahe, dass es gerade eine Veränderung hin zu einem konservativeren Einstellungstempo gibt", kommentierte Chefvolkswirtin Nela Richardson die Ergebnisse. Möglicherweise versuchten die Unternehmen gerade die widersprüchlichen Signale zu interpretieren, die aus der Volkswirtschaft kämen. "Wir könnten an einem Wendepunkt angelangt sein, an dem aus den superstarken Beschäftigungszuwächsen etwas normalere werden."

Am Freitag veröffentlicht das Bureau of Labor Services (BLS) seinen Bericht für den gesamten US-Arbeitsmarkt . Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im August 318.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft geschaffen wurden. Die Arbeitslosenquote sehen sie unverändert bei 3,5 Prozent.

Bericht: https://adpemploymentreport.com/

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

August 31, 2022 08:41 ET (12:41 GMT)