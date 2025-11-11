11.11.2025 14:42:40

ADP: US-Privatsektor hat im Oktober Arbeitsplätze abgebaut

Von Matt Grossman

DOW JONES--Der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) schätzt, dass der private US-Sektor in den vier Wochen bis zum 25. Oktober wöchentlich 11.250 Arbeitsplätze abgebaut hat. Diese Zahl ist die aktuellste Angabe aus einer neuen wöchentlichen ADP-Datenreihe, die die Veränderungen der Beschäftigung im privaten Sektor im Vergleich zum Vormonat schätzt.

Letzte Woche schätzte ADP in einer separaten Datenreihe, dass im Oktober im privaten Sektor 42.000 neue Arbeitsplätze entstanden sind. Diese Zahl basiert auf einer anderen Methodik, die den monatlichen Arbeitsmarktbericht der Regierung genauer nachbilden soll.

Wirtschaftsstatistiken aus alternativen Quellen wie ADP haben während des Regierungsstillstands, der die Veröffentlichung der offiziellen Zahlen verzögert hat, an Bedeutung gewonnen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2025 08:43 ET (13:43 GMT)

