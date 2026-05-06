ADP: US-Privatsektor schafft im April mehr Stellen als erwartet

DOW JONES--Die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft ist im April stärker gestiegen als erwartet. Wie der Arbeitsmarkt -Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP) berichtete, entstanden gegenüber dem Vormonat 109.000 Stellen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Plus von 84.000 Jobs vorausgesagt. Im März waren unter dem Strich 61.000 Arbeitsplätze hinzugekommen, und damit 1.000 weniger als ursprünglich gemeldet.

Der ADP-Bericht stützt sich auf rund 500.000 US-Unternehmen mit etwa 25 Millionen Beschäftigten und gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht, der am Freitag vorgelegt wird. Der ADP-Bericht umfasst nur die Beschäftigung in der Privatwirtschaft, während der offizielle Bericht auch den Staatsbereich einschließt.

Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen rechnen damit, dass im April auf der Basis des offiziellen Jobreports 55.000 Arbeitsplätze außerhalb der Landwirtschaft dazugekommen sind. Die Arbeitslosenquote sehen sie bei 4,3 Prozent.

Webseite: http://www.adpemploymentreport.com/

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May 06, 2026 08:21 ET (12:21 GMT)