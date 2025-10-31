Adris grupa dd mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Adris grupa dd veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 5,85 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Adris grupa dd 5,08 EUR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 413,5 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 377,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at