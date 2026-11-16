Adris grupa dd öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Adris grupa dd ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adris grupa dd die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,85 EUR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Adris grupa dd im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 453,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 413,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at