Adris grupa dd Pref: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Adris grupa dd Pref äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,70 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 5,85 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 453,7 Millionen EUR gegenüber 413,5 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at